Il Messaggero: "Roma, Paredes non gira e rischia pure il posto. Ora il riscatto"

vedi letture

"Roma, Paredes non gira e rischia pure il posto. Ora il riscatto" scrive Il Messaggero. L’argentino ha perso il posto in Nazionale e in giallorosso ancora non convince, potrebbe non giocare dal 1' minuto contro l'Udinese (tornerà a 48 ore dalla sfida perché impegnato in Brasile-Argentina) e con il rientro di Pellegrini e Sanches rischia il posto. Paredes però è il play che Mourinho ha chiesto per due anni al gm Pinto, è un asset della Roma che lo ha strappato al PSG per 2,5 milioni più bonus fino al 2025 e non valorizzarlo sarebbe un errore: "ora servono prestazioni decisive. Il tempo c’è, ma aumenta la concorrenza".