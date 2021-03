Il Messaggero: "Roma-Shakhtar, la sfida del cuore per Fonseca che può valere la Champions"

"Roma-Shakhtar, la sfida del cuore per Fonseca che può valere la Champions" scrive Il Messaggero oggi in edicola. Tre anni fa la Roma di Di Francesco eliminò lo Shakhtar guidato proprio da Fonseca. Da lì i giallorossi vogliono ripartire per provare ad arrivare in fondo a una competizione che sin qui ha garantito 11,94 milioni e che, vincendola, oltre a un bel gruzzoletto che fa gola ai Friedkin, potrebbe garantire prestigio e la qualificazione in Champions. Per Fonseca sarà una gara speciale: lì ha vinto 7 trofei, il legame con il club ucraino è forte, 10 giocatori ancora in rosa hanno lavorato con lui.