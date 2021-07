Il Messaggero: "SuperGigio e Jorginho, undici metri di gloria"

Il Messaggero nell'edizione odierna analizza la vittoria di ieri ai rigori dell'Italia sulla Spagna. Due parate quasi hot per Donnarumma come fossero 50 sfumature di Gigio: una su Dani Olmo al 25' e l'altra è il rigore di Morata che ci manda in paradiso. Ma lui era rilassato: "Ero sereno perché sapevo di poter aiutare il gruppo. I compagni sono stati indescrivibili a sostenermi fino in fondo. Ora manca l'ultimo passo per avverare il nostro sogno. Non voglio dire niente perché sono scaramantico". Prima la parata con la destra e poi con la sinistra, doppio green pass per Londra. Ora potrebbero tornare in Italia anche Best Fifa e Pallone d'Oro come accadde nel 2006. A spuntarla potrebbe essere Jorginho su Donnarumma dopo la trasformazione dell'ultimo decisivo penalty e un Europeo di precisione rara, di grande bellezza. Almeno questa, Boris Johnson non può metterla in quarantena.