Il Messaggero: "Vitesse-Roma, paura per gli hooligans: stadio blindato in Olanda"

La Roma sfiderà il Vitesse domani in Conference League, ma in Olanda troverà uno stadio blindato con personale di sicurezza aggiuntivo e cani antiesplosivo. Gli scontri che hanno portato alla sospensione dell'ultima gara contro lo Sparta Rotterdam hanno alzato il livello di guardia della polizia che è pronta a fronteggiare anche i 1.200 sostenitori giallorossi. Allerta anche per il ritorno del 17 nella Capitale. A riportarlo è Il Messaggero.