Il Romanista gode per il derby della Capitale vinto con la Lazio: "Ripartiamo da qui"

Derby dominato e vinto, la Roma supera con il risultato di 2-0 la Lazio. Una gara che non salva la stagione, ma il derby vale più di tutte le altre partite, per questo ora è il momento di far festa per i giallorossi. "Ripartiamo da qui", titola Il Romanista oggi in edicola, sottolineando proprio quest'aspetto: "Il settimo posto è un risultato inaccettabile, ma oggi si gode!".