Il Romanista in apertura su Shakhtar Donetsk-Roma di Europa League: "Indovina Kiev"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Romanista si sofferma su Shakhtar Donetsk-Roma, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma domani e titola: "Indovina Kiev". Il 3-0 dell'andata è un buon vantaggio per i giallorossi - si legge - ma il passaggio del turno è da guadagnare. Si giocherà davanti a 15 mila spettatori e la squadra dovrà rispondere alla "mazzata" del Tardini. Domenica, poi, il Napoli: tre giorni in cui Fonseca dovrà inventarsi un turnover. In Ucraina Dzeko, Spinazzola, Pellegrini, Mancini ed El Shaarawy verso la panchina.