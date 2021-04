Il Romanista in apertura: "Una Via Crucis. Pareggio con le riserve di De Zerbi"

"Una Via Crucis", titola questa mattina in apertura Il Romanista, che battezza così il pareggio dei giallorossi contro il Sassuolo. "In tre partite dal quarto posto siamo finiti settimi, ieri pareggiando contro le riserve di De Zerbi, facendoci recuperare due volte", si legge. Più del risultato, osserva il quotidiano, è l'atteggiamento a non essere giustificabile: le assenze non possono essere un alibi, così come il pensiero dell'Aja