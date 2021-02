Il Romanista: "La Roma non tradisce. In Europa la nota stonata è il ko di Dzeko"

"La Roma non tradisce. In Europa la nota stonata è il ko di Dzeko" scrive Il Romanista in prima pagina parlando del 3-1 con il quale i giallorossi hanno liquidato all'Olimpico la pratica Braga. Apre Dzeko, poi in gol Carles Perez e Borja Mayoral (nel mezzo anche un rigore sbagliato da Pellegrini), quest'ultimo entrato al posto del bosniaco, infortunatosi nel corso della sfida. Gol numero 116 in giallorosso per Edin, il suo ko unica nota stonata della serata. Oggi alle 13 il sorteggio.