Il Romanista verso Benevento-Roma: "All'attacco"

"All'attacco". E' questo il titolo che Il Romanista propone in prima pagina in vista di Benevento-Roma, posticipo di questa domenica di Serie A. Dopo la vittoria in trasferta in Europa League col Braga, per i giallorossi c'è un'altra gara fondamentale e complicata, da vincere per restare in zona Champions.