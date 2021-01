Il Secolo XIX: "Genoa, Ballardini contro Gasp. Sfida tra i più amati"

"Genoa, Ballardini contro Gasp. Sfida tra i più amati" scrive Il Secolo XIX sulla sfida nella sfida di Genoa-Atalanta. Due allenatori che hanno segnato gli ultimi 15 anni. Due allenatori che hanno scritto la storia recente del Grifone, ognuno a modo proprio. Gian Piero Gasperini con la promozioni in A, le due qualificazioni all'Europa League, il bel gioco e le tante vittorie. Davide Ballardini con le salvezze a ripetizione. Ballardini è tornato per la quarta volta e sta provando a costruire un altro capolavoro. Nella sfida a distanza tra i due tecnici per la panchina del Grifone, è l'attuale tecnico rossoblù ad avere la media punti più alta in campionato: 1,40 contro l'1,39 di Gasperini. Ballardini è tornato al Genoa per la quarta volta nella sua carriera, a fare ciò che meglio gli riesce: salvare il Grifone. Stavolta, però, vuole farlo anche con il bel gioco.