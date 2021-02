Il Secolo XIX: "Genoa, Scamacca resta e ritrova la serenità. È la migliore alternativa a Destro"

"Genoa, Scamacca resta e ritrova la serenità. È la migliore alternativa a Destro", titola stamane Il Secolo XIX. Dopo un mese di voci, la vera notizia di ieri è che Scamacca resterà al Genoa, e il prestito dal Sassuolo prosegue fino alla sua naturale scadenza di giugno. La Juventus non riusciva a trovare un'intesa con il Sassuolo. L'offerta importante è arrivata dal Parma, ma il Genoa non voleva rinforzare una diretta concorrente ed è convinta del valore di Scamacca, che potrà essere utile da qui a fine stagione. E così club e giocatore sono arrivati alla conclusione di continuare insieme. Ed ora Scamacca potrà ritrovare la serenità per tornare ai livelli visti a novembre: trovare un'alternativa a Destro più forte di lui non sarebbe stato semplice.