Il Secolo XIX: "Il Genoa imbriglia il Sassuolo. Ma perde di nuovo"

Il Genoa perde con il Sassuolo, dopo averlo imbrigliato e aver ribattuto colpo su colpo: "Un punto solo sfiorato - scrive Il Secolo XIX -. Un pareggio che resta lì, a un soffio. E che svanisce nel gelido pomeriggio di Reggio Emilia". La squadra di Ballardini ha prima sfiorato il palo con Scamacca e le folate di Shomurodov, poi è andata sotto per la mancata chiusura di Masiello su Boga. Nel momento più difficile i cambi di Ballardini hanno rianimato la squadra, tanto da far pensare che potesse essere la giornata giusta per mettere il naso fuori dalla zona retrocessione: "Sembra me è un'illusione, che si spegne con il colpo di testa di Raspadori. Colui che sarà l'erede di Caputo come centravanti dei neroverdi e che in A ha finora segnato solo tre gol: due proprio al Grifone". Il gol, frutto di un errore corale, guasta una partita in cui il Genoa ha avuto il merito di giocarsela ad armi pari col Sassuolo.