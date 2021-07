Il Secolo XIX in apertura: "Europei, l'Italia sfida il Belgio. Mancini dà la carica agli azzurri"

L'edizione odierna de Il Secolo XIX lascia spazio, in taglio alto, ai quarti di finale di Euro 2020 che vede gli azzurri di Roberto Mancini impegnati questa sera contro il Belgio. Il tecnico non vuole cali di tensione e punta a tenere alta la concentrazione dei suoi per raggiungere la semifinale. Dubbi Hazard e De Bruyne per il Belgio, recuperati Chiellini e Florenzi in casa azzurra.

Sampdoria - "Samp, D'Averna firma: contratto biennale e alleanza con il Parma", si legge sempre in taglio alto sul quotidiano che affronta il tema del nuovo tecnico in casa blucerchiata.