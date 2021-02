Il Secolo XIX: "L'urlo di Badelj al 95'. Il Genoa tutto cuore in 10 riprende l'Hellas"

Il Genoa conquista un punto importantissimo per il prosieguo del campionato. In dieci per l'uscita di Pellegrini, la squadra di rossoblu ha trovato con Badelj nel recupero la rete del 2-2. Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Secolo XIX apre la pagina sportiva: "L'urlo di Badelj al 95'. Il Genoa tutto cuore in 10 riprende l'Hellas".