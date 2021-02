Il Secolo XIX: "Lo Spezia rimonta due gol. Pari che vale oro con il Parma"

Un pari importante per lo Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano rimonta due gol in casa contro il Parma e conquista un punto che vale molto per la classifica e per la lotta alla salvezza. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Lo Spezia rimonta due gol. Pari che vale oro con il Parma".