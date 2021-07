Il Secolo XIX: "Ribery proposto alla Sampdoria. E Ferrero ci pensa"

Come sottolinea Il Secolo XIX, la Fiorentina ha scelto di non rinnovare il contratto di Franck Ribery, così da mezzanotte il francese è a tutti gli effetti un calciatore libero. La sua preferenza resta l'Italia, Davide Lippi lo avrebbe offerto alla Lazio, che non sarebbe però interessata (a differenza del Monza), ma anche alla Sampdoria. Ribery è uno di quei nomi che fanno sempre effetto su Massimo Ferrero, col francese che però dovrebbe ridursi molto lo stipendio oltre che convinto.