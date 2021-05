Il Secolo XIX: "Samp, casting milanese per il nuovo tecnico ma Giampaolo resta in pole"

Il casting della Sampdoria per individuare il nuovo allenatore ha fatto tappa ieri a Milano. I blucerchiati - riferisce l'edizione odierna de Il Secolo XIX - si sono visti a pranzo con l'agente di Italiano, vecchio pallino di Ferrero. Il tecnico ha rimandato la sua partenza per le vacanze per delineare il suo futuro, e attende di avere un confronto con l'amministratore delegato dello Spezia Nishant Tella. L'altro nome sul taccuino dei liguri è quello di Giovanni Stroppa: la sensazione però è che l'ex Crotone si sia presentato all'appuntamento per correttezza, ma che nella sua testa abbia già deciso di sposare la proposta del Monza. In cima alla lista resta comunque Giampaolo, dietro di lui resistono Iachini, D'Aversa e Gotti.