Il Secolo XIX: "Samp, incontro Osti-D'Aversa. L'ex Parma in pole per la panchina"

Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX è Roberto D'Aversa il nome in pole per la panchina della Sampdoria. Tra oggi e domani l'ex Parma incontrerà a Milano il d.s. Osti, che l'ha contattato su mandato di Ferrero. Il tecnico, rientrato appositamente dalle ferie, sembra ora il principale candidato a raccogliere l'eredità di Ranieri dopo la fumata grigia con Dionisi. A favorire la trattativa - racconta il quotidiano - è stato l'ottimo giudizio che ha dato su di lui Kyle Krause al patron dei liguri. Il suo marchio di fabbrica nelle quattro stagioni a Parma è stato il 4-3-3, bollato inizialmente come "difesa e contropiede" e rivisto nel corso degli anni: un impianto per molti versi simile all'ultima Samp di Ranieri.