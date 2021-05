Il Secolo XIX: "Samp, nuovi intoppi per il rinnovo di Ranieri. Il futuro torna in dubbio"

Nuovi intoppi per il futuro di Claudio Ranieri alla Sampdoria. Il Secolo XIX in edicola stamattina analizza la situazione con gli agenti del tecnico che hanno infittito i contatti con la dirigenza blucerchiata senza arrivare ad una quadra a causa di una differenza economica da colmare: non un bel segnale a questo punto. Il margine di manovra potrebbe essere un "uno+uno", cioè un rinnovo automatico al 2023 legato a un risultato di classifica facilmente raggiungibile tipo la salvezza, ma non si potrà andare avanti oltre la fine del campionato. Ferrero si è convinto che Ranieri sia la soluzione migliore dopo aver contattato anche altri allenatori, Ranieri stesso è disposto a venire incontro al presidente, ma sempre con una proposta che rispetti il suo curriculum e il rinnovo di un anno con lo sconto potrebbe lanciare a Ranieri un messaggio contrario che porterebbe al divorzio.