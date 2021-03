Il Secolo XIX: "Sampdoria, Ferrero ce l'ha con tutti. Quotazioni di Ranieri in calo"

"Sampdoria, Ferrero ce l'ha con tutti. Quotazioni di Ranieri in calo", si legge stamane su Il Secolo XIX. La sconfitta di Bologna ha lasciato e creato strascichi. Il presidente Ferrero ha annunciato il suo arrivo a Genova per questa settimana, al momento sta osservando a Roma il periodo di isolamento fiduciario di due settimane richiesto a chi rientra dal Kenya. Al momento non risultano fissati appuntamenti tra il presidente e l'area tecnica. Ranieri non è assolutamente fuori dai giochi per il futuro, anche se le sue quotazioni sono in ribasso. Se il tecnico confermerà le sue richieste attuali, sui due milioni a stagione, accontentarlo sarà impossibile. Ancora prima di affrontare il discorso tencico.