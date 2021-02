Il Secolo XIX: "Spezia, arriva Mr. Pace. L'americano investirà 20 milioni per acquistare il club"

Il Secolo XIX nell'edizione odierna utilizza questo titolo al suo interno: "Spezia, arriva Mr. Pace. L'americano investirà 20 milioni per acquistare il club". Scadeva ieri l'esclusiva concessa da Fiorani e da Volpi agli investitori americani interessati a rilevare il 90% delle quote del pacchetto di maggioranza, a oggi nelle mani della Stinchting Social Sport. L'accordo preliminare c'è con un protocollo d'intesa sui 20 milioni da versare. In giornate le parti si dovranno ritrovare per formalizzare il passaggio dei liguri alla Alk Capital di Alan Pace che ha rivelato anche l'84% del Burnely. Con l'aiuto della Dell Inc. potranno entrare nel calcio italiano ed investire nei diritti tv, ma potranno contare anche sull'ingresso dei fondi nelle società di gestione.