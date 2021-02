Il Secolo XIX: "Spezia, finisce l'era Volpi. Club a Platek per 40 milioni di euro"

Robert Platek è il nuovo proprietario dello Spezia: nel pomeriggio di ieri è stato perfezionato il passaggio dell'intero pacchetto di maggioranza dalla Stinchting Social Sport al magnate americano. Un'operazione formalizzata ieri alle 15.30 con un comunicato stringato in inglese, poi allungato nella versione italiana. L'affare è di carattere personale, un po' come avvenuto per Knaster al Pisa. Spezia che diventa dunque la sesta società made in USA in Italia: "È un momento epocale per la società bianca, nei suoi 115 anni di storia - scrive Il Secolo XIX -, perché il passaggio di consegne avviene dopo 13 anni di Era Volpi, quella che ha permesso alle maglie bianche di toccare con mano il sogno di sempre, la massima serie".

Il passaggio di Platek nel calcio portoghese e in quello danese non ha lasciato sin qui grandi tracce, pur avendo il magnate ottime potenzialità economiche. Il suo ingresso in società potrebbe ridisegnare alcune posizioni all'interno del club, come quella di Stefano Chisoli, che potrebbe non rimanere a capo del consiglio di amministrazione e presidente della società. Operazione da circa quaranta milioni di euro, più alcuni bonus che Volpi ha trattenuto e che saranno pagati alle cessioni di giocatori, nella prossima campagna acquisti. "Solo in caso di retrocessione in Serie B verrebbe rivisto il piano di acquisto - aggiunge il quotidiano - con il ritorno a Platek di una cifra curiosamente molto vicina a quella che rappresenterebbe il paracadute del club bianco, circa 15 milioni di euro".