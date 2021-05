Inter, Volpi: "Grande lavoro dello staff tecnico sulla prevenzione degli infortuni"

Piero Volpi, medico sociale dell’Inter, si racconta così a Inter TV dopo la vittoria del Tricolore: “È stata una stagione che è iniziata subito con delle problematiche legate alla gestione del Covid, abbiamo fatto nove mesi in una situazione di grande difficoltà, ma merito di tutti quelli che lavorano nel club. Non era scontato portare a termine il campionato giocando tutte le partite, è già un grande merito. L’apertura al pubblico e la ripresa della normalità è molto importante, adesso si comincia ad avere uno spiraglio per i vaccini ed è importante per il mondo del calcio, anche per tutte quelle che vogliono fare sport. È importante per tutto lo sport professionistico. Sul versante del contenimento degli infortuni, che è la cosa più importante, è stato fatto un grande lavoro da parte dello staff tecnico e di Conte sulla prevenzione. Noi siamo abbastanza pignoli e c’è stata grande bravura da parte di tutti quelli che lavorano. Il nostro staff medico è composto da grandi professionisti, faccio i complimenti anche al settore giovanile e alla squadra femminile, hanno lavorato tutti con grande professionalità”.