Il Secolo XIX sulla Samp: "Cercasi grinta persa per strada. Il rischio è rivedere le Streghe"

"Cercasi grinta persa per strada. Il rischio è rivedere le Streghe", titola quest'oggi Il Secolo XIX all'interno della propria sezione sportiva, in riferimento alla Sampdoria di Claudio Ranieri. "Adesso è partito il girone di ritorno - si legge -, ma i blucerchiati sembrano quasi quelli dell'andata. Contro la Juventus non è stata la partita senza nerbo di inizio stagione, però i difetti segnalati da Ranieri non sono affatto scomparsi". Il diktat è dunque cambiare rotta sin da subito, e nel lunch match di domenica i campani avranno l'occasione di farlo.