Il Secolo XIX: "Tiro a segno azzurro"

Il Secolo XIX, nelle sue pagine interne, apre stamane la sezione sportiva con il titolo: "Tiro a segno azzurro". Ormai diventato appuntamento fisso, il quotidiano analizza i dati della prossima sfida dell'Italia: i numeri sono quelli sfornati ufficialmente dall'Uefa, prendere o lasciare, e raccontano di un sostanziale equilibrio. Tranne che alla voce tiri in porta, dove lo squilibrio a vantaggio dell'Italia non è solo netto, è anche impressionante. Il possesso palla è del 52% per gli azzurri e del 54% per gli inglesi: differenza non significativa. La percentuale di precisione dei passaggi è rispettivamente dell'86 e dell'87 per cento, e anche qui poco o niente da segnalare. L'Italia ha commesso più falli, 72 contro 58, e ne ha anche subìti di più, 88 a 70. Ha fatto complessivamente anche più strada, 732 chilometri complessivi contro 663. Poi i tiri in porta: l'Inghilterra ci ha provato 58 volte, una decina scarsa a partita. L'Italia 108, quasi il doppio.