Il Secolo XIX: "Tra le liguri sorride solo il Genoa"

Tre partite nello stesso giorno per le squadre liguri e ben pochi sorrisi. Il Secolo XIX oggi in edicola titola in prima pagina: "Tra le liguri sorride solo il Genoa". Per i rossoblu è arrivato un pareggio in rimonta contro la Lazio: al rigore di Immobile ha risposto un ritrovato Mattia Destro. Un punto che muove la classifica e permette al Genoa di portarsi a quota 11 con Torino e Spezia. Spezia che esce sconfitto dallo stadio di casa nella sfida all'Hellas Verona: una rete bellissima di Zaccagni in rovesciata regala i tre punti ai veneti. Infine la Sampdoria, battuta uno a zero sotto il diluvio a Roma, contro i giallorossi di Fonseca: decide una rete di Dzeko a venti dalla fine.