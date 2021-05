Il Secolo XIX: "Vialli e Mancini: il nostro scudetto trionfo dell'amicizia"

In occasione del trentennale dello scudetto della Sampdoria, Il Secolo XIX titola oggi con una doppia intervista ai gemelli del gol di quella stagione, Gianluca Vialli e Roberto Mancini, ora insieme in nazionale. Il quotidiano titola in prima pagina: "Vialli e Mancini: il nostro scudetto trionfo dell'amicizia". Sono iniziati in città i festeggiamenti per i 30 anni dalla vittoria dello scudetto, con la squadra che sabato contro il Parma indosserà una speciale maglia per l'occasione.