Il Tempo in taglio basso: "La Roma gioca ma non segna e la Juve ringrazia"

vedi letture

La Roma cade in casa della Juventus e perde il terzo posto in campionato. Ronaldo e un autogol di Ibanez causano la sconfitta degli uomini di Fonseca, che restano comunque in zona Champions. "La Roma gioca ma non segna e la Juve ringrazia: finisce 2-0", titola in prima pagina il quotidiano Il Tempo.