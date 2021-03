L'Equipe: "L'Olympique Lione evita il peggio: pareggio in extremis a Reims"

"L'OL evita il peggio" è il titolo in taglio alto sulla prima pagina dell'edizione odierna de L'Equipe che si concentra sulla gara di ieri sera tra Stade Reims e Olympique Lione. La squadra di Rudi Garcia è riuscita ad agguantare il pareggio in pieno recupero grazie a Kadewere. Dopo il match giocato allo "Stade Auguste-Delaune" di Reims, finito 1-1, l'OL aggancia così provvisoriamente il PSG al secondo posto in classifica con 60 punti (-2 dal Lille in vetta), mentre i padroni di casa salgono a quota 35 lunghezze in undicesima posizione col Nizza. Il rischio di perdere terreno dalle dirette concorrenti per il Lione, dopo il pareggio nell'anticipo di ieri sera, è sempre più alto.