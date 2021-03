La Gazzetta dello Sport: "500 coi club per Conte e un tabù da sfatare nella sua Torino"

Domani contro il Torino Antonio Conte festeggerà le 500 panchine da allenatore nei club, incluse le gare saltate per squalifica. Lo farà cercando di sfidare la cabala - evidenzia La Gazzetta dello Sport - perché nei quattro precedenti da cifra tonda (100, 200, 300 e 400) non ha mai centrato la vittoria. Vincere domani significherebbe aggiungere un altro mattoncino al cammino verso lo Scudetto. La fame di Conte, racchiusa nel discorso che fece alla squadra durante la prima settimana ad Arezzo ("Se volete seguirmi, bene. Io so che presto allenerò la Juve"), è rimasta intatta nel corso degli anni. E la vittoria in Premier gli ha dato quella luce internazionale che vuole riconquistare con l'Inter. Prima, però, c'è uno Scudetto da riportare a Milano, per mettere fine alla dinastia Juve, di cui lui stesso è stato tra i principali artefici.