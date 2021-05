La Gazzetta dello Sport: "Crotone saluta la A, ma non è tutto da buttare. Simy e Messias..."

Con quattro giornate d'anticipo il Crotone, perdendo ieri allo Scida contro l'Inter, è aritmeticamente in Serie B. Record negativo di punti, 26 sconfitte in 34 partite, 85 gol subiti per una media quasi di tre gol al passivo a partita. Ma non è tutto da buttare secondo La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione online dedica un titolo anche ai rossoblù: "Crotone saluta la A, ma non è tutto da buttare: per Simy e Messias stagione da incorniciare".