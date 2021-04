La Gazzetta dello Sport: "De Rossi il guerriero con l'ossigeno: 'Ho avuto paura'"

"Covid, De Rossi il guerriero con l'ossigeno: 'Ho avuto paura'". In prima pagina su La Gazzetta dello Sport si parla anche del focolaio in Nazionale. Tra i contagiati c'è anche Daniele De Rossi, ricoverato a scopo precauzionale allo Spallanzani di Roma per una polmonite. C'è ansia anche in casa Simone Inzaghi: anche sua moglie è stata ricoverata.