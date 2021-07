La Gazzetta dello Sport: "Del Pino incontra la Vezzali. Chiesti aiuti come per il Cinema"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport scrive che oggi il presidente della Lega di A, Dal Pino, incontrerà Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport, per sottoporle le cifre di un settore che fa sempre più fatica. Chiederà di avere accesso ai ristori, così come è stato fatto per tanti altri settori in difficoltà dall'inizio della pandemia ad oggi come il cinema.