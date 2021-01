La Gazzetta dello Sport: "Il Milan ansima ma passa. Toro fuori a testa alta"

Il Milan approda ai quarti di Coppa Italia "ansimando", secondo La Gazzetta dello Sport, "trascinandosi ai rigori contro il Torino che gli tiene testa fino al penultimo tiro dal dischetto. Sbaglia Rincon, para Tatarusanu". Il Milan conferma dunque la ferma volontà di non precludersi alcun obiettivo vincendo la prima partita da "dentro o fuori della stagione". Per i granata, invece, affrontare lo Spezia dopo un'altra figuraccia avrebbe moltiplicato le ansie: invece i granata hanno avuto il merito di uscire dal Meazza a testa alta. "La coppa - aggiunge la rosea - serve anche a Zlatan Ibahimovic per abbandonare quella posizione da capo-tifoso in panchina": la sua prestazione non resterà nelle cronache di stagione, anche se di fatto l'unica occasione del primo tempo capita sui suoi piedi.