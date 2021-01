La Gazzetta dello Sport: "Il Milan fa quadrato intorno a Ibra. Nessuna multa dopo il rosso"

"Il Milan fa quadrato intorno a Ibra. Nessuna multa dopo il rosso" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, parlando della situazione legata a Ibra. La fiducia del Milan, di Pioli e della squadra è rimasta assolutamente intatta: Ibra sarà titolare domani contro il Bologna e, come al solito, principale risorsa rossonera. Il club non ha mai pensato di multarlo e anzi, senza voler ridimensionare l’accaduto, tenta comunque di sdrammatizzare: se Zlatan ha dato dell’asino a Lukaku è per il modo in cui in Inghilterra ironizzavano su Romelu (gigante dai piedi non troppo raffinati) e il "voodoo" fa riferimento a un altro episodio noto alle cronache inglesi con Lukaku protagonista. Il Milan insomma fa quadrato su Zlatan, ora è Zlatan che deve rendere più solida la posizione rossonera in classifica: occorre che trascini i suoi alla vittoria, magari con il 500° gol in carriera (nazionale svedese esclusa). Oggi poi sarà il giudice sportivo a quantificare lo stop dopo quanto successo in campo nel derby: sarà certamente squalificato, evento conseguente al rosso per doppia ammonizione. Non è escluso però che sia la Procura Federale ad aprire una successiva inchiesta, con effetti da stabilire.