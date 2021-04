La Gazzetta dello Sport: "Il Milan si è liquefatto. Basterà Ibra per tornare in Champions?"

"Il Milan si è liquefatto. Basterà Ibra per tornare in Champions?", si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Capolista fino ad inverno inoltrato, agli sgoccioli di aprile il Milan si riscopre quinto, fuori dalla Champions. Restano cinque giornate, nulla è deciso, ma la sconfitta di ieri è stata brutta, perché ad un certo punto il Milan si è sciolto. Non esiste arrendersi a 40 minuti dalla fine. E' un momento delicato e non sarà facile per Pioli rimettere insieme i pezzi di una squadra che ormai dava per acquisita la Champions League e che oggi pare in caduta libera. Tanti giocatori sembrano sgonfi, ma i posti Champions sono tre per cinque squadre e tutto è ancora possibile. Ma basterà il ritorno di Ibrahimovic?