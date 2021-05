La Gazzetta dello Sport: "Il ritorno di Allegri spinge Ronaldo lontano dalla Juve"

Difficile che Ronaldo abbia fatto i salti di gioia per il ritorno alla Juve di Allegri. Questa la deduzione de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il portoghese, con Max, abbia vissuto la meno prolifica delle stagioni bianconere. Tra i due non è mai scoccata la scintilla, e ora il tecnico potrebbe spingerlo lontano da Torino, magari al Paris Saint-Germain, che è la meta più gradita insieme a Real e United. Il sogno di CR7 era tornare al Real, ma Florentino Perez non sembra intenzionato a riaccoglierlo. Cosa che farebbe volentieri il Manchester United, che non può però permettersi un'operazione così onerosa. Ecco perché Mendes, il suo agente, ha iniziato a tessere la tela PSG: la situazione potrebbe sbloccarsi soprattutto in caso di cessione di Mbappé.