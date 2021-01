La Gazzetta dello Sport: "Il Toro nell'arena, granata alla carica"

Nell'edizione odierna la Gazzetta dello Sport analizza la situazione in casa Torino: "Il Toro nell'arena, granata alla carica", si legge sulla rosea. Sette sfide in 27 giorni per potersi rilanciare e allontanare un momento davvero negativo. "C'è in gioco il futuro", bisogna dare una svolta. Giampaolo però pensa soltanto al Parma.