La Gazzetta dello Sport in taglio basso: "Un Isco per l'estate. E il Milan balla"

Non solo nazionali, in prima pagina su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il mercato. A cominciare da quello del Milan, alla ricerca di un trequartista che rimpiazza Hakan Calhanoglu. "Un Isco per l'estate. E il Milan balla", titola la Rosea, rilanciando il nome del calciatore del Real Madrid.