La Gazzetta dello Sport: "Inter, via libera Lukaku: a Firenze sarà in panchina"

Via libera per quanto riguarda Romelu Lukaku. L'Inter sorride, il belga, come riportato da La Gazzetta dello Sport, da oggi lavorerà parzialmente in gruppo per esserci a Firenze contro la Fiorentina. Verosimilmente partirà dalla panchina, ma già domani svolgerà la seduta completamente con la squadra. L'obiettivo è averlo titolare mercoledì prossimo in Champions League contro il Viktoria Plzen per la sfida decisiva per passare agli ottavi di finale.