La Gazzetta dello Sport: "Italia, sì ai premi dai quarti. Il trofeo vale 250mila euro"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto della situazione sui premi per l'Italia all'Europeo dopo l'incontro tra Gravina, Bonucci e Chiellini. Come nel 2016 il successo vale 250mila euro a testa, 200mila per il secondo posto, 150mila per la semifinale. In più 80mila in caso di quarti di finale. Le cifre di cui si parla sono tutte lorde. Le altre big hanno stabilito però premi più alti dei nostri: 540mila euro a giocatore per l'Inghilterra, 435mila il Belgio, 400mila Germania e Spagna, 340mila Francia e Portogallo, più o meno come la Danimarca, mentre l'Olanda è più attenta alle spese ed ha promesso 200mila euro a testa. Giusto per sorridere: nel 2016 la Turchia aveva promesso 750mila euro ai suoi.