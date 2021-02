La Gazzetta dello Sport: "Juve-Ronaldo, rapporto più saldo di un anno fa e rinnovo possibile"

La Gazzetta dello Sport ricorda che il legame di Cristiano Ronaldo con la Juventus scadrà il 30 giugno 2022. La sua carriera, visto il rendimento di oggi, non è certo vicina ai titoli di coda. E anche il legame coi bianconeri sembra decisamente più saldo di un anno fa: proseguire insieme può essere possibile, dopo aver valutato le variabili economiche. Ma non sono discorso all'ordine del giorno: lì c'è il campo, lì c'è un altro blocco di gare ravvicinate in cui Cristiano sarà come sempre fondamentale.