La Gazzetta dello Sport: "Juventus, Aguero o Kean per fare felice Cristiano Ronaldo"

vedi letture

"Juventus, Aguero o Kean per fare felice Cristiano Ronaldo". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport in edicola stamani dedica ai bianconeri. Il primo è in scadenza con il Manchester City, l'altro è in prestito al PSG. La punta argentina potrebbe ricalcare le orme di Tevez, anche lui sbarcato dalla Premier in età matura. Leonardo invece acquisterebbe subito Kean dall'Everton, ma gli inglesi lo hanno concesso solo in prestito secco e la volontà del giocatore sarà determinante.