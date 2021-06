La Gazzetta dello Sport: "Lukaku e Cristiano Ronaldo, finisce con un abbraccio che sa di addio"

vedi letture

Belgio-Portogallo è finita con l'abbraccio tra Lukaku e Ronaldo: "E chissà se era un addio o un arrivederci", commenta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Romelu ha detto qualcosa a Cristiano, il portoghese ha ascoltato e ha fatto sì con la testa. A prescindere dal futuro incerto, il presente per CR7 è amaro: il fenomeno portoghese saluta l'Europeo agli ottavi, dopo aver sperato di vivere anche quest'edizione da protagonista. Va invece avanti felice Big Rom, pronto ad affrontare l'Italia di qualche amico interista. Il suo futuro, a differenza di quello di Ronaldo, è già delineato: resterà in nerazzurro ("questa maglia è una droga", ha dichiarato di recente). Alla fine ha vinto lui, in una serata in cui le stelle non hanno segnato, ma non si può dire siano rimaste a guardare.