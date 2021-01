La Gazzetta dello Sport: "Milan, il sogno scudetto vale almeno 50 milioni di euro"

"Milan, il sogno scudetto vale almeno 50 milioni di euro". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al suo interno ai rossoneri. Pioli è ancora cauto, ma è normale che un eventuale titolo porterebbe anche alla rivalutazione della rosa e alla valorizzazione di un marchio forte e storico. Già entrare in Champions da primi e non da quarti fa una bella differenza. La quota del market pool per l'Italia è di circa 50 milioni, 25 in relazione alla posizione ottenuta in Serie A e 25 riguardo ai risultati ottenuti in seguito. Chi entra per primo percepisce subito 10 milioni, 7,5 il secondo, 5 il terzo e 2,5 il quarto. Ballano insomma 7-8 milioni, ma sono solo un inizio per chi vuole disegnare una lunga storia.