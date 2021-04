La Gazzetta dello Sport: "Milan, Raiola atteso oggi in sede per la firma del rinnovo di Ibra"

Ci sono anche notizie positive in casa Milan sui rinnovi di contratto. La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi evidenzia come Raiola sia atteso per la firma sul contratto di Ibrahimovic fino al 2022 con lo svedese che ha garantito che non avrà impegni extra-professionali particolari. L'attaccante non ha chiesto permessi nemmeno per il suo coinvolgimento nel film Asterix. Ora darà i suoi consigli a Donnarumma? Anche su questo fronte lo sbarco di Raiola potrebbe essere decisivo visto che le voci sulla Juventus in queste ore pesano.