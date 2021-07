La Gazzetta dello Sport: "Salernitana in A ma serve la cessione entro il 31/12"

Come nelle favole di una volta - scrive La Gazzetta dello Sport - il lieto fine arriva, ma l'ammonimento non manca. Il consiglio federale di ieri infatti, preso atto del parere positivo della Covisoc, ha dato il via libera alla seconda versione di trust proposto da Claudio Lotito per la gestione della Salernitana, tuttavia non mancano i paletti che dovranno portare allo scopo finale della Figc: al 31 dicembre vendita firmata o esclusione. Tutti i rapporto con la Lazio sono proibiti.