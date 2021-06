La Gazzetta dello Sport: "Sgarbo al Diavolo, l'Inter piomba su Calhanoglu"

L'Inter piomba su Hakan Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport spiega come il turco sia il prescelto per sostituire Christian Eriksen e, un abbocco con l'agente, è bastato per capire il gradimento all'ipotesi nerazzurra. Il resto sarà più chiaro nei prossimi giorni, ma lo status da svincolato agevola il lavoro dell'Inter con il Milan che è ancora distante dal trovare un accordo per il rinnovo. L'operazione potrebbe concludersi in pochi giorni con il club di Zhang disposto a garantire 5 milioni annui a Calhanoglu, offerta trovata soltanto in Qatar. Il 27enne si esalterebbe in Italia e in Champions, ma con lo scudetto sul petto.