La Nazione: "Castrovilli, dal volo mancato per le Seychelles alla panchina contro la Turchia"

vedi letture

Spazio anche per Gaetano Castrovilli su La Nazione questa mattina. Il 10 viola aveva già un biglietto pronto per le Seychelles da qualche giorno, ma tra le vacanze con la compagna Rachele e il centrocampista si è messa di mezzo la Nazionale che gli darà l'opportunità di essere l'unico viola protagonista di tutto il torneo a causa dell'infortunio al flessore capitato a Pellegrini. Castrovilli ha raggiunto il ritiro azzurro alle 13, poi ci hanno pensato i buoni uffici del presidente Gravina e il regolamento in vigore che hanno fatto sì che l'organo centrale del calcio europeo autorizzasse al cambio in lista in modo tale che già stasera Castrovilli sarà in panchina contro la Turchia.