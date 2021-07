La Nazione: "Fiorentina a Italiano. Ora non c'è più tempo da perdere"

Secondo La Nazione, che per la firma di Vincenzo Italiano fosse questione di ore lo si era capito nella mattinata di ieri quando il gruppo che segue il suo lavoro è stato avvistato dalle parti dello stadio. Si chiude così un periodo di fibrillazioni in casa viola e si è iniziato a lavorare sulla squadra che verrà, anche per recuperare i giorni perduti dopo l'addio inaspettato a Rino Gattuso. Il futuro della Fiorentina targata Italiano è già adesso. E non c'è più tempo da perdere.